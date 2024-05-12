Дело о фиктивной регистрации иностранцев завели на водителя упавшего в Петербурге автобуса

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев в отношении водителя автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале–марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", – отмечается в сообщении.

В связи с этим было заведено дело по статье 322.3. Уголовного кодекса РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").

Автобус рухнул в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге днем 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

В автобусе находились примерно 20 человек, из которых около 9 человек удалось поднять на поверхность. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти. По последним данным, погибли 7 человек.

По факту произошедшего следователи завели уголовные дела по статье "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

Водителя автобуса арестовали до 9 июля. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчину под стражу.

