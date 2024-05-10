СК возбудил второе уголовное дело после падения автобуса в реку в Петербурге

Фото: Москва 24

Региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил второе уголовное дело после падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Произошедшее будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В настоящее время следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в момент аварии в автобусе находились около 20 человек. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что четверо из них погибли, еще столько же находятся в состоянии клинической смерти. Еще пять человек госпитализировали. Наличие погибших и пострадавших подтвердили в СК без уточнения их числа.

Водитель автобуса выжил. Его доставили на допрос. По предварительным данным, он не справился с управлением. Первое уголовное дело возбудили по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

