Момент падения автобуса в реку Мойку в Петербурге попал на видео

Видео: Москва 24

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. ЧП произошло около 13:00 в районе дома 69 по большой Морской улице.

На кадрах видно, как автобус сначала повернул на мост, столкнулся с легковым автомобилем, наехал на ограждение, а после упал в воду.

Как сообщалось ранее, в момент произошедшего в автобусе находились около 20 человек. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в результате аварии погиб один человек, пять пострадавших госпитализировали, а двум оказывали реанимационные мероприятия на месте.

По предварительным данным, автобус упал в воду из-за того, что водитель не справился с управлением. Его доставили в отдел для выяснения обстоятельств. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

