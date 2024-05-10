10 мая, 14:48Происшествия
Момент падения автобуса в реку Мойку в Петербурге попал на видео
На кадрах видно, как автобус сначала повернул на мост, столкнулся с легковым автомобилем, наехал на ограждение, а после упал в воду.
Как сообщалось ранее, в момент произошедшего в автобусе находились около 20 человек. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в результате аварии погиб один человек, пять пострадавших госпитализировали, а двум оказывали реанимационные мероприятия на месте.
По предварительным данным, автобус упал в воду из-за того, что водитель не справился с управлением. Его доставили в отдел для выяснения обстоятельств. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.