Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с легковушкой и поездом в Крыму

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате столкновения товарного поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Крыму. Об этом сообщает СУ СК России по региону в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, ДТП случилось днем 1 мая на железнодорожном переезде в Джанкойском районе. Пассажир автомобиля ВАЗ-2106 погиб, а водитель и еще два пассажира – женщина и ее шестилетняя дочь – госпитализированы. Их личности установлены – это семья местных жителей, говорится в публикации.

Руководитель ГСУ Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека") и установить все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Самарской области. Авария произошла 27 апреля в Волжском районе на 29-м километре трассы А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.