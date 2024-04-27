Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Самарской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика и автомобиля в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

"На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля", – уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 27 апреля в 17:00 в Волжском районе Самарской области на 29-м километре автодороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном. На этом участке дороги грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan столкнулись друг с другом.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. На месте работает руководство областной Госавтоинспекции. При этом пресс-служба прокуратуры сообщила, что ведомство запустило проверку исполнения закона о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Ранее на внутренней стороне 67-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в районе станции метро "Мякинино". Одного из участников ДТП отбросило на обочину.

