Грузовик и легковушка столкнулись на внутренней стороне 67-го километра МКАД

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне 67-го километра МКАД. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Дептрансе добавили, что авария произошла в районе станции метро "Мякинино". В результате ДТП одного из участников отбросило на обочину. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших и об обстоятельства инцидента уточняется.

По данным ведомства, движение транспорта в районе аварии затруднено. В департаменте посоветовали выбирать пути объезда аварии.

Ранее маршрутка и грузовик столкнулись в подмосковном Щелкове вечером 20 апреля. В региональном МВД предположили, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадали десять человек, но после количество пострадавших выросло до 15.

