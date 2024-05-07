Четырнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Воронежем

Фото: телеграм-канал "Подслушано. Россошь"

Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Россошанском районе Воронежской области. В результате аварии пострадали 14 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.

По его словам, предварительно, причиной ДТП стал выезд автомобиля "Волга" на встречную полосу движения.

"В результате ДТП произошло опрокидывание автобуса. Всего в Россошанской районной больнице были осмотрены 14 пострадавших из числа находившихся в автобусе. Тяжелых ранений у них не выявлено", – подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие будут проходить лечение в медучреждениях, не входящих в систему здравоохранения региона.

Ранее девяностолетняя уроженка Санкт-Петербурга, находившаяся за рулем иномарки, сбила мужчину в Оренбуржье и скрылась с места происшествия. У него диагностировали закрытый перелом костей правой голени со смещением отломков. На пенсионерку завели уголовное дело из-за нарушения ПДД.

До этого авария произошла на внутренней стороне 3-го километра МКАД, где столкнулись три автомобиля. В связи со случившимся движение в районе ДТП было затруднено, но спустя некоторое время его восстановили.

