Пенсионерка за рулем иномарки сбила мужчину в Оренбуржье и скрылась

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Девяностолетняя уроженка Санкт-Петербурга, находившаяся за рулем иномарки, сбила мужчину в Оренбуржье и скрылась с места происшествия. Об этом рассказали представители Оренбургского районного суда, пишет РИА Новости.

На пенсионерку завели уголовное дело из-за нарушения ПДД.

"По версии следствия, автоледи, управляя автомобилем Nissan, не убедилась в безопасности маневра при движении задним ходом и допустила наезд на 47-летнего гражданина, а затем покинула место происшествия", – сказано в сообщении суда.

В результате ДТП мужчина получил тяжкие повреждения: медики диагностировали у пострадавшего закрытый перелом костей правой голени со смещением отломков.

За данное нарушение пенсионерке грозит наказание в виде 7 лет лишения свободы. Кроме того, ее могут лишить водительских прав на срок до трех лет. В настоящее время принимается решение о необходимости назначения дела к разбирательству в судебном заседании, рассказали представители суда.

Другая авария произошла 6 мая на внутренней стороне 3-го километра МКАД, где столкнулись три автомобиля. В связи со случившимся движение в районе ДТП было затруднено, но спустя некоторое время его восстановили.