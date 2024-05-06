06 мая, 16:26Происшествия
Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
Один из автомобилей опрокинулся на крышу. К месту ДТП вызвали оперативные службы столицы, которые выяснят обстоятельства происшествия и информацию о количестве пострадавших.
Из-за происшествия движение в районе ДТП было затруднено. Спустя время его восстановили.
Ранее на внутренней стороне 67-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в районе станции метро "Мякинино". Одного из участников ДТП отбросило на обочину.
ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД