Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Авария с участием трех автомобилей произошла на внутренней стороне 3-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Один из автомобилей опрокинулся на крышу. К месту ДТП вызвали оперативные службы столицы, которые выяснят обстоятельства происшествия и информацию о количестве пострадавших.

Из-за происшествия движение в районе ДТП было затруднено. Спустя время его восстановили.

Ранее на внутренней стороне 67-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в районе станции метро "Мякинино". Одного из участников ДТП отбросило на обочину.

