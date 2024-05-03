Автомобиль загорелся на 17-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 17-го километра МКАД в районе съезда № 20, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Автомобилистов призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее на внутренней стороне 67-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в районе станции метро "Мякинино". Одного из участников ДТП отбросило на обочину.

