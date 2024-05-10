Уголовное дело возбудили по факту падения автобуса в реку в Петербурге

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Полиция возбудила уголовное дело по факту падения автобуса, где находились около 20 человек, в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

Ведомство уточнило, что дело завели по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Водителя автобуса задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

В свою очередь, городской комитет по транспорту в своем телеграм-канале подтвердил информацию о том, что водитель не смог справиться с управлением во время выполнения маневра.

"Водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду", – говорится в сообщении.

О происшествии стало известно днем 10 мая. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще пять пассажиров госпитализировали.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь. Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники.

