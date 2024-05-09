Движение на МСД в сторону области перекрыто из-за аварии в районе Дмитриевской улицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в сторону области на МСД временно перекрыто из-за аварии с участием нескольких автомобилей в районе Дмитриевской улицы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На МСД (в районе Дмитриевской ул. д. 23) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что движение в сторону области временно перекрыто и призвали водителей выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Самарской области. Авария произошла 27 апреля в Волжском районе на 29-м километре трассы А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.