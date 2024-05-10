РИА Новости: число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до 4

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК РФ по СПб"

По предварительным данным, четыре человека погибли при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"По оперативным данным, четверо пассажиров погибли, и 4 еще в клинической смерти", – сообщил он.

По словам собеседника агентства, всего в момент произошедшего в автобусе было 15 пассажиров. При этом информация является предварительной, отметил он.

Региональный главк Следственного комитета (СК) РФ в своем телеграм-канале подтвердил наличие погибших и пострадавших в результате ЧП. При этом их число не упоминается.

Как сообщалось ранее, в момент произошедшего в автобусе находились около 20 человек. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в результате аварии погиб один человек, пять пострадавших госпитализировали, а двум оказывали реанимационные мероприятия на месте.

По предварительным данным, автобус упал в воду из-за того, что водитель не справился с управлением. Его доставили в отдел для выяснения обстоятельств. По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по части 5 статьи 264 и части 3 статьи 238 УК РФ.

