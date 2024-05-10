10 мая, 22:08Происшествия
Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до 7
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Санкт-Петербурге число погибших в результате падения автобуса в реку Мойку выросло до семи, сообщает управление СК России по СПБ в телеграм-канале.
"Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи", – говорится в сообщении.
Автобус упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге около 13:00 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с его управлением.
В момент произошедшего в автобусе находились около 20 человек. Из него удалось поднять 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по части 5 статьи 264 и части 3 статьи 238 УК РФ.
Полиция задержала водителя автобуса в качестве подозреваемого, его доспросили.
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