Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан в качестве подозреваемого

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Полиция задержала водителя автобуса, который упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге, в качестве подозреваемого. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

Ведомство уточнило, что его допросили.

По данным городского комитета по транспорту, перед выходом на рейс водитель автобуса прошел медосвидетельствование, а техобслуживание транспортного средства было 7 мая.

"Автобус 7 мая прошел плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошел необходимый технический осмотр", – отмечается в сообщении.

В компании "Такси" указали, что водитель автобуса выехал на тротуар с левой стороны, после чего при попытке вернуться на свою полосу движения выехал на встречную и не справился с управлением.

Вместе с тем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни людей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Автобус упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге около 13:00 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с его управлением.

В результате происшествия погибли три человека. Из затонувшего автобуса удалось поднять 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по части 5 статьи 264 и части 3 статьи 238 УК РФ.

