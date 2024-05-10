МЧС: три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге

10 мая, 15:54Происшествия
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Три человека погибли при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы", – говорится в сообщении.
Из затонувшего автобуса удалось поднять 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти.
Для выяснения причин ДТП с автобусом и организации помощи пострадавшим в Петербурге создали комиссию. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов, сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Беглов также поручил комитету по здравоохранению оказать пострадавшим всю необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, МЧС, медики, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.
Автобус упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге около 13:00 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с его управлением.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по части 5 статьи 264 и части 3 статьи 238 УК РФ.
Автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге