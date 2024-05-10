МЧС: три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Три человека погибли при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы", – говорится в сообщении.

Из затонувшего автобуса удалось поднять 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти.

Для выяснения причин ДТП с автобусом и организации помощи пострадавшим в Петербурге создали комиссию. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Беглов также поручил комитету по здравоохранению оказать пострадавшим всю необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, МЧС, медики, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

Автобус упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге около 13:00 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с его управлением.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по части 5 статьи 264 и части 3 статьи 238 УК РФ.

