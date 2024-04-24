Человек погиб в Рязанской области в ДТП с автобусом

Фото: телеграм-канал "Рязанская полиция"

В Рязанской области погиб один человек в ДТП с рейсовым автобусом, еще 13 пострадали. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД России по Рязанской области.

По данным ведомства, 24 апреля в 04:20 на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области рейсовый автобус Астрахань – Москва столкнулся с грузовым автомобилем "МАН".

По предварительной информации, в результате ДТП водитель автобуса скончался в медучреждении. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров автобуса.

В сообщении отметили, что среди пострадавших нет несовершеннолетних граждан. В настоящее время движение транспортных средств на участке трассы Р-22 "Каспий" затруднено в обе стороны.

В материале уточнили, что на месте происшествия находится начальник Госавтоинспекции УМВД по Рязанской области Сергей Романов. На дороге работает следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на внутренней стороне 67-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в районе станции метро "Мякинино". Одного из участников ДТП отбросило на обочину.