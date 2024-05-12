Суд арестовал водителя упавшего в Санкт-Петербурге автобуса

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 9 июля водителя автобуса, упавшего в реку Мойку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под стражу на два месяца мужчину.

Автобус рухнулв воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге днем 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

В автобусе находились примерно 20 человек, из которых около 9 человек удалось поднять на поверхность. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти. По последним данным, погибли 7 человек.

По факту произошедшего следователи завели уголовные дела по статье "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

Водителя автобуса сразу же задержали в качестве подозреваемого и доспросили.

