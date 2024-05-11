Подозреваемого по делу о гибели людей при падении автобуса в реку в Петербурге задержали

Фото: Следственный комитет РФ

Начальника автоколонны "Такси", организовавшей перевозку людей в Санкт-Петербурге, которой принадлежал упавший в реку Мойку автобус, задержали в качестве подозреваемого. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО "Такси", – подчеркнуло ведомство.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.

Также, по информации следователей, водителю автобуса в течение нескольких дней не обеспечивали отдых.

Автобус упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге около 13:00 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с его управлением.

В момент произошедшего в автобусе находились около 20 человек. Из него удалось поднять 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти. По последним данным, погибли 7 человек.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статье "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ. Полиция задержала водителя автобуса в качестве подозреваемого, его доспросили.