11 мая, 22:50Происшествия
Подозреваемого по делу о гибели людей при падении автобуса в реку в Петербурге задержали
Фото: Следственный комитет РФ
Начальника автоколонны "Такси", организовавшей перевозку людей в Санкт-Петербурге, которой принадлежал упавший в реку Мойку автобус, задержали в качестве подозреваемого. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
"В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО "Такси", – подчеркнуло ведомство.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.
Также, по информации следователей, водителю автобуса в течение нескольких дней не обеспечивали отдых.
Автобус упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге около 13:00 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с его управлением.
В момент произошедшего в автобусе находились около 20 человек. Из него удалось поднять 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти. По последним данным, погибли 7 человек.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статье "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ. Полиция задержала водителя автобуса в качестве подозреваемого, его доспросили.
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