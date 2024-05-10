Миронов призвал навести порядок с мигрантами после ЧП с автобусом в Петербурге

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Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости навести порядок с мигрантами после ЧП с автобусом в Санкт-Петербурге. Такое предложение он выдвинул в ходе своего выступления в Госдуме, передает РИА Новости.

Около 13:00 10 мая в Санкт-Петербурге автобус упал в воду с Поцелуева моста. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с его управлением.

"Не могу не сказать, сердце кровью обливается <...>. Я сейчас смотрел видео: то, что водитель не "в адеквате", может быть сердечный (приступ), пускай следствие разберется. Но такое ощущение, что… не буду ничего дальше говорить. Надо наводить порядок", – прокомментировал Миронов.

По его словам, сейчас внесен законопроект, запрещающий мигрантам работать в общественном транспорте и сфере образования.

Миронов также добавил, что в ОАЭ для работы мигрантов создана определенная система – кафала.

"Это то, что в Советском Союзе использовалось – вахтовый метод: под определенные работы приехали, отработали – до свидания. Ни гражданства, никаких вам преференций, ничего", – пояснил политик.

Ранее в МЧС подтвердили гибель трех человек. Уточняется, что из затонувшего автобуса удалось поднять 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по части 5 статьи 264 и части 3 статьи 238 УК РФ.

Для выяснения причин ДТП с автобусом и организации помощи пострадавшим в Петербурге создали комиссию. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов, сообщается в телеграм-канале городской администрации.