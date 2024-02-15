"Снег мелкий и бесконечный": пользователи соцсетей поделились кадрами метели в Москве

В четверг, 15 февраля, на Москву обрушился мощный снегопад. По прогнозам синоптиков, умеренные осадки ожидаются и в ночь на пятницу. За два дня в общей сложности на столицу выпадет не менее 20% от их месячной нормы. В связи с непогодой все службы города работают в режиме повышенной готовности. Рассказываем подробности, а также показываем фотографии заметенной Москвы, которыми делятся пользователи соцсетей.



Мощный снегопад

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столице 15 февраля в 03:00 ночи начался снегопад. К обеду выпало 12 сантиметров осадков и, по прогнозам специалистов, до конца суток их прирост составит еще четыре сантиметра. В целом за ближайшие 24 часа снежный покров в городе увеличится до 60 сантиметров. Умеренный снег ожидается и в ночь на 16 февраля. Он также прогнозируется в первую половину дня пятницы. В общей сложности за эти два дня на Москву выпадет 20–25% от месячной нормы осадков, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города от снега задействованы более 165 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч сотрудников столичных инженерных компаний, и 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники.

Специалисты непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети столицы, работы по очистке от снега ведутся повсеместно. Особое внимание уделяется тротуарам, пешеходным зонам, а также подходам к общественному транспорту и объектам социальной инфраструктуры. Кроме того, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов вышли на круглосуточное дежурство.

Из-за непогоды в Дептрансе Москвы порекомендовали горожанам пользоваться общественным транспортом. При этом отмечается, что метро, МЦК и МЦД работают штатно. Также без каких-либо задержек ходят трамваи, автобусы и электробусы. В свою очередь, в Росавиации сообщили, что в столичных авиагаванях не фиксируется отмен рейсов по метеоусловиям. Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно.



"Метель залепляла глаза"

В соцсетях пользователи публикуют фото заснеженных улиц Москвы. По словам москвички Рины Макаровой, метель утром была такая сильная, что "залепляла глаза и хлестала по щекам". "Показалось, что на Новокузнецкой не ходят трамваи: пути скрылись под снегом. Машин и людей тоже было очень мало", – делится впечатлениями она.



Не рад плохой погоде житель столицы Николай Шашков. Мужчина опубликовал серию снимков. Один сделан накануне снегопада, а другой – уже утром 15 февраля. "День на день не приходится. Москва. Утро. Снегопад. Почувствуйте разницу", – отметил москвич.



Жительница Москвы Ирина Урсу выложила в соцсети фото, сделанное по дороге к автобусной остановке. "Выглядит так, как будто по ней никто не ходит. В Москве снег, мелкий и бесконечный", – написала женщина.



В свою очередь, жительница столицы Татьяна Филиппова показала, как гуляет со своей собакой в метель. По ее словам, питомцу не по вкусу такая погода. "Февральские качели, погода меняется каждую неделю... Вот кому повезло, так это котам (сидят дома!)", – комментирует она.



Ранее сообщалось, что из-за гололедицы в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, предупреждение будет действовать до 12:00 17 февраля.

