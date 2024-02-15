В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов Москвы в условиях непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме в условиях непогоды. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорты Московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) работают штатно, отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов на запасные аэродромы нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что все московские аэропорты оснащены необходимыми силами и средствами для работы в сложных метеоусловиях. В связи с непогодой Росавиация и Госкорпорация по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Московском регионе.

Как сообщалось ранее, в течение дня 15 февраля в Москве будет идти сильный снег. Температура воздуха при этом не опустится ниже 10 градусов мороза. Скорость порывов ветра местами может достигать 11 метров в секунду.

Последствия сильного снегопада в Москве планируют ликвидировать силами городских служб. Сотрудники коммунальных организаций будут повторять цикл работ по мере необходимости. В связи с непогодой москвичей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте.



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