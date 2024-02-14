Более 14 тыс единиц техники подготовлено к ликвидации последствий снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Коммунальные службы Москвы готовы к снегопаду, который ожидается в ночь на 15 февраля. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своем телеграм-канале.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, подготовлены свыше 14 тысяч снегоуборочной и снеговывозящей спецтехники, также приведены в готовность все снегосплавные пункты города. Для уборки территорий привлечены, кроме штатных сотрудников, работники подрядных организаций и инженерных служб города, заявил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля и в течение всего дня в Москве ожидается снегопад и усиление ветра до 14 метров в секунду. Москвичей призвали быть осторожными на улице, не укрываться под деревьями и не ставить рядом с ними автомобили.

В столичном Дептрансе также советовали водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон, а также быть аккуратными на мостах и эстакадах.

За дорожной ситуацией в Москве следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. На Московской кольцевой автомобильной дороге большегрузам помогают автомобили на базе "КамАЗ".

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