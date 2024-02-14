"Мой район. Новости": короткая оттепель ожидается в Москве в выходные

Метеостанция на ВДНХ фиксирует низкие температуры. В среду, 14 февраля, днем было -10 градусов.

На неделе ожидается барический "бугор". Атмосферное давление к пятнице, 16 февраля, превысит норму на 22 единицы. Из за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности.

В выходные ожидается короткая оттепель до 1 градуса. Но с началом следующей недели вернутся холода. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".