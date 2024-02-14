Около 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве 15 и 16 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

От 7 до 12 миллиметров осадков выпадет в Москве 15 и 16 февраля, что составляет почти четверть месячной нормы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он отметил, что город попадет в периферию антициклона, атмосферное давление ожидается выше нормы на 12–15 миллиметров ртутного столба.

"Снег пойдет сегодня ночью. Завтра тоже будет идти заметный снег в течение всего дня, и в ночь на пятницу прогнозируется умеренный снег, который продолжится и днем", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, необычность погоды состоит в том, что в столице одновременно прогнозируются холода и снег. Более того, в связи со сложной барической ситуацией точность прогноза уменьшается, указал Вильфанд.

"Антициклон с востока и циклон с запада находятся в схватке между собой. И априорная вероятность прогноза, которая отражает степень уверенности в правильном прогнозе, снижается из-за противостояния этих двух мощных образований", – добавил он.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 16 февраля.

До этого главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что днем в воскресенье, 18 февраля, температура воздуха в столице может достичь плюсовых значений. По ее словам, самым ненастным днем на неделе будет четверг, 15 февраля. Ожидается снег, местами сильный. Он будет идти на фоне отрицательной температуры воздуха ниже климатической нормы.

"Атмосфера": -12 градусов ожидается в Москве вечером 14 февраля