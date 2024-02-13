Москвичей призвали не ждать раннего прихода весенней погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ранней весны в Москве ждать не стоит. Синоптики пока не прослеживают ее приход, сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, декабрьская и январская погода сохранится в феврале. Синоптик предположил, что в марте будут постоянные и резкие колебания температуры, а также большое количество осадков.

"Погода будет близкая к норме либо чуть ниже нормы. Поэтому ждать раннего прихода весны в этом году не придется. Но, подчеркну, это очень вероятный прогноз", – указал метеоролог.

По словам Шувалова, на данный момент высота снежного покрова в столице превышает средние значения в полтора-два раза. Такое изобилие снега станет причиной задержки потепления и быстрого прихода весны.

В частности, синоптик добавил, что в столичном регионе ожидается понижение температуры вечером 13 февраля. В четверг, 15 февраля, столбики термометров покажут от минус 15 до минус 20 градусов. В выходные дни, 17 и 18 февраля, произойдет ослабление морозов, однако затем наступит новая волна похолодания. Такая погода может сохраниться до середины или конца марта, подытожил он.

Ранее желтый уровень погодной опасности продлили из-за гололедицы на дорогах в Москве до 11:00 четверга, 15 февраля. В Подмосковье аналогичное предупреждение будет действовать до 08:00 четверга.

Резкие погодные изменения в Москве синоптики объяснили чередой циклонов