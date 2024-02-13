Москвичей предупредили о сильных морозах к концу рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В конце рабочей недели в Москве ожидаются сильные морозы. В ночь на четверг, 14 февраля, ожидается до минус 24 градусов, в пятницу – до минус 22 градусов, днем при этом ожидается от 12 до 14 градусов мороза, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В ночь на 14 февраля столбики термометров покажут до минус 17 градусов, днем прогнозируется от 9 до 11 градусов мороза.

Как уточнила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в начале января произошло полярное вторжение, когда воздух приходил в среднюю полосу практически с Северного полюса.

"И сейчас произойдет то же самое – морозы принесет антициклон, сформировавшийся над Карским морем. Но в этот раз они продержатся недолго. Хотя и в выходные температура тоже будет ниже нормы", – сказала синоптик.

По ее словам, 17 февраля ночью ожидается минус 19 градусов, днем – 8–13 градусов мороза. В воскресенье, 18 февраля, столбики термометров достигнут минус 17 градусов. В дневное время прогнозируется до минус 12 градусов.

Этот же антициклон станет причиной похолодания и в других российских регионах, уточнила Позднякова. Так, в Коми и на севере Поволжья будет до минус 30 градусов, в Новосибирске и Омске – до 25 градусов мороза.

При этом, продолжила синоптик, в конце февраля ожидается от 0 до минус 5 градусов. Март прогнозируется достаточно теплый, но это не значит, что в этот месяц не будет морозов, уточнила она.

"Другое дело, что вряд ли дело дойдет до -20 градусов, но -15 вполне возможны. Сильного потепления в прогнозах пока нет. Шубы убирать еще точно рано", – заключила Позднякова.

В ближайшие дни в российской столице ожидается ветреная погода с небольшим снегопадом и похолоданием. 13 и 14 февраля в столичном регионе прогнозируется слабый снег. К концу недели жителям и гостям Москвы синоптики пообещали усиление морозов.

Между тем москвичей призвали пересесть на общественный транспорт для поездок по городу из-за дождя. В ЦОДД рекомендовали соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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