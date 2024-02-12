Аномальные морозы придут в Москву с 14 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аномально холодная погода ожидается в Москве с 14 февраля. Самыми морозными днями станут 15 и 16 февраля: температура будет на 10–12 градусов ниже нормы. Об этом Агентству "Москва" заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, 13 февраля в дневное и ночное время температура воздуха будет от -4 до -2 градусов. А 14 февраля прогнозируется облачная погода с прояснениями, почти без осадков. Ночью температура составит от -17 до -15 градусов в Москве, в области – до -19 градусов, и днем – от -11 до -9 градусов, что на 7 градусов ниже нормы, добавил Вильфанд.

"В четверг ночью в Москве будет минус 22 – минус 20, по области – до 24 градусов мороза, днем – минус 14 – минус 12, по области – до минус 16, температура будет на 10–12 градусов ниже нормы. В пятницу аналогичная ситуация", – указал специалист.

В заключение он сказал, что в субботу и воскресенье, 17 и 18 февраля, погода в Москве останется аномально холодной. Так, ночью 17 февраля температура воздуха составит от -19 до -14 градусов, днем – от -13 до -8 градусов, местами возможен снег. В воскресенье, 18 февраля, погода почти не поменяется, подытожил он.

Ранее стало известно, что из-за гололедицы в столичном регионе до 21:00 13 февраля продлен уровень оранжевой опасности. Кроме того, в Москве с 09:00 12 февраля до 21:00 13 февраля объявлен желтый уровень опасности в связи с образованием тумана, а области – с 04:00 до 21:00 12 февраля.

Аномальные морозы придут в Москву 14 февраля