Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлен до 13 февраля из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Максим Денисов

Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 21:00 вторника, 13 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сообщается, что в понедельник, 12 февраля, в Москве и Подмосковье возможна сильная гололедица и гололедно-изморозевое отложение. Также в отдельных районах Московского региона прогнозируется ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега.

Помимо этого, желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана с 09:00 12 февраля до 21:00 13 февраля, в Подмосковье – с 04:00 до 21:00 12 февраля.

Ранее синоптики сообщили, что 12 февраля в Москву придет потепление. Температура воздуха будет колебаться от минус 3 до минус 1 градуса. Также ожидается мокрый снег, местами гололед.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в первую декаду февраля температура воздуха оказалась теплее нормы на 1,5 градуса.