Температура воздуха в Москве в первой декаде февраля оказалась на 1,5 градуса выше нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В первую декаду февраля температура воздуха оказалась теплее нормы на 1,5 градуса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как отметил синоптик, несмотря на несколько морозных дней в конце первой декады февраля, в целом температура воздуха оказалась на 1,5 градуса выше климатической нормы. Также, по словам Леуса, "перебор" случился и по количеству осадков: за первую треть февраля в столице выпало более половины от месячной нормы.

"В осадкомеры метеорологов на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, уже попало 23 мм небесной влаги, что составляет 53% от положенного по климату за месяц", – отметил синоптик.

Ожидается, что во второй декаде февраля температурный фон продолжит быть неустойчивым, а средняя температура воздуха в столице окажется ниже нормы на 4-5 градусов.

Ранее москвичей предупредили, что оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в столице в начале следующей недели. Также в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 21:00 вторника, 13 февраля.