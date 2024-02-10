Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве в начале следующей недели

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей предупредили о ледяном дожде, который ожидается в городе в понедельник, 12 февраля. На фоне непогоды в столице будет действовать оранжевый уровень опасности, следует из сообщения на сайте Гидрометцентра.

"Гололедно – изморозевое отложение. Период предупреждения с 9:00 12 февраля до 21:00 12 февраля, в отдельных районах ледяной дождь", – уточняется в публикации.

Также в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 21:00 вторника, 13 февраля.

Ранее синоптики сообщили, что 12 февраля в Москву придет потепление. Температура воздуха будет колебаться от минус 3 до минус 1 градуса. Также ожидается мокрый снег, местами гололед.

В свою очередь, метеоролог Александр Шувалов отметил, что продолжительность зимнего периода в российской столице уменьшилась практически на неделю за последние 30 лет.



Желтый уровень погодной опасности объявили из-за гололедицы