Циклон "Ольга" ушел из Центральной России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Циклон "Ольга", который вызвал обильный снегопад в Москве и соседних регионах, ушел из Центральной России и двинулся на восток страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на метеоролога Александра Шувалова.

По его данным, хватило 12 часов, чтобы "Ольга" "с шумом и грохотом", а также обильными снегопадами миновала Подмосковье, пройдя Тверскую, Тульскую, Ярославскую и Рязанскую области, где выпало до 20% месячной нормы.

Эксперт подчеркнул, что прошедший циклон не был экстремальным, просто ярко выраженным и вполне характерным для февраля, считающегося месяцем метелей.

Утром сообщалось, что в столичном регионе за последние сутки выпало порядка 8,9 миллиметра осадков, что составляет примерно 20% от ее месячной нормы. С начала февраля в столице выпало уже 50% месячной нормы осадков, а прирост снежного покрова достиг 12 сантиметров, отмечала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Между тем за минувшие сутки патруль ЦОДД отбуксировал с проезжей части в Москве 143 автомобиля. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на МКАД, где помощь требовалась буксующим фурам.

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