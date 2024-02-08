Патруль ЦОДД отбуксировал 143 автомобиля за прошедшие сутки в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

За минувшие сутки патруль ЦОДД отбуксировал с проезжей части в Москве 143 автомобиля. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

По его словам, на дежурство вышли 36 экипажей. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на МКАД, где помощь требовалась буксующим фурам, уточнил Ликсутов.

"Все прошедшие сутки Дорожный патруль ЦОДД помогал ликвидировать последствия циклона. Экипажи отбуксировали 143 автомобиля, среди них – 118 грузовиков, которые застревали в сугробах и могли заблокировать людей на трассе на несколько часов", – добавил он.

Кроме того, специалисты ЦОДД 58 раз помогли автомобилистам с неисправностями их транспортных средств , а также участникам 36 аварий. Также патрулю приходилось 7 раз вручную регулировать движение.

В прошлом году сотрудники дорожного патруля ЦОДД помогли московским водителям свыше 41 тысячи раз. 30 экипажей работали ежедневно без перерывов и выходных.

Специалисты 18 623 раза помогли участникам ДТП: буксировали их авто в безопасное место, оформляли европротоколы, прикрывали от вторичных аварий.



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