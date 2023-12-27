ЦОДД помог московским водителям более 41 тыс раз в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники дорожного патруля ЦОДД помогли московским водителям свыше 41 тысячи раз в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

30 экипажей ЦОДД работали ежедневно без перерывов и выходных. С начала этого года сотрудники дорожного патруля:

18 623 раза помогли участникам ДТП: буксировали их авто в безопасное место, оформляли европротоколы, прикрывали от вторичных аварий;

16 479 раз помогли водителям с неисправностями автомобилей, когда нужно было запустить двигатель, поменять колесо и прочее;

6 178 раз регулировали движение на сложных перекрестках, во время аварий и городских праздников.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что дорожный патруль появился в столице в 2017 году.

В начале декабря сотрудники ЦОДД за сутки вытащил из сугробов 193 грузовика. Наибольшие затруднения во время снегопада были на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользили, не могли подняться в горку и застревали.

Более 190 грузовиков дорожный патруль ЦОДД вытащил за сутки в Москве