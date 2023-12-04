Коммунальные службы продолжают усиленно работать из-за непогоды в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме на фоне снегопада в столичном регионе, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Ночью и ранним утром специалисты провели механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.

По всему городу идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега.

В течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Места проведения работ огородили лентами и специальными заграждениями. Пешеходов призвали быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что порядка 25–30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Высота сугробов в Москве составляет 36 сантиметров, что является рекордом за все 145 лет метеорологических наблюдений.

Гидрометцентр РФ объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.

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