В Москве выпало рекордное за 145 лет количество осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве зафиксировали рекордное за 145 лет количество осадков, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик обратил внимание, что прошлый рекорд был установлен в 1980 году, тогда в столице выпало 9,4 миллиметра осадков.

"Сегодня установлен рекорд по количеству осадков в Москве для 3 декабря за 145 лет метеорологических наблюдений. Выпало 10,7 миллиметра за 12 часов", – передает ТАСС его слова.

Ранее коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы на фоне сильного снегопада. На постоянном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Специалисты продолжают следить за состоянием улично-дорожной сети.

Дептранс столицы заявил, что ситуация на столичных дорогах остается стабильной. Однако в ведомстве рекомендовали использовать для поездок общественный транспорт.

Синоптики предупредили, что во вторник и среду, 5 и 6 декабря, сильно похолодает. Днем прогнозируется до 14 градусов ниже нуля, ночью – до минус 18 градусов.



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