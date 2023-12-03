Московские службы работают в особом режиме на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ситуация на столичных дорогах остается стабильной. Коммунальные службы работают в особом режиме на фоне сильного снегопада. Об этом рассказал Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

"Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек. Из-за обильного снегопада автомобилисты едут медленнее и осторожнее – средняя скорость по городу составляет 26 километров в час", – сообщается в публикации.

Однако некоторые затруднения в настоящее время наблюдаются на Московской кольцевой автомобильной дороге.

В ведомстве рекомендуют использовать для поездок общественный транспорт – метро, МЦК и МЦД. На дежурство вышли 20 экипажей патруля.

В условиях непогоды водителей призывают быть внимательными, не превышать скорость, а также сохранять дистанцию с другими машинами.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве прогнозируется сильный снегопад. По ее словам, снег будет сильным, с ветром и метелью. К вечеру наметет местами до 10 сантиметров снега, уточнила она.

Аэропорты столицы работают в привычном рабочем режиме. В Росавиации рассказали, что специальные службы иногда проводят чистку взлетно-посадочных полос.

Синоптики предупредили, что во вторник и среду, 5 и 6 декабря, сильно похолодает. Днем прогнозируется до 14 градусов ниже нуля, ночью – до минус 18 градусов.



Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада