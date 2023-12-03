В Росавиации заявили, что аэропорты Москвы работают штатно

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Москвы работают в привычном рабочем режиме, несмотря на сильный снегопад. Об этом заявили в Росавиации, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что службы иногда проводят чистку взлетно-посадочных полос. При этом уточняется, что ни один самолет еще не был направлен на запасной аэродром.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве прогнозируется сильный снегопад. По ее словам, снег будет сильным, с ветром и метелью. К вечеру наметет местами до 10 сантиметров снега, уточнила она.



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