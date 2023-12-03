Сильный снегопад ожидается в Москве 3 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие часы в Москве прогнозируется сильный снегопад. Об этом сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как она утверждает, снег уже пошел на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, а к 12:00 ожидается в Москве и Подмосковье. При этом она уточнила, что вся территория города будет охвачена снегопадом после полудня. Так, выпадет более 2–3 сантиметров снега.

"Последние расчеты показывают, что снег будет сильным, с ветром и метелью. К вечеру наметет местами до 10 сантиметров снега", – добавила Позднякова.

Ранее жителей столицы предупредили о сильных морозах на следующей неделе. Синоптики предупреждают, что во вторник и среду, 5 и 6 декабря, сильно похолодает. Днем прогнозируется до 14 градусов ниже нуля, ночью – до минус 18 градусов. Будет облачно с прояснениями.



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