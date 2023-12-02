Жителей столицы предупредили о сильных морозах на следующей неделе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Морозы и снег ожидают москвичей на следующей неделе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в субботу, 2 декабря, температура воздуха опустится от минус 4 до минус 6 градусов. Будет облачно, пройдет слабый снег.

Между тем 3 декабря столбики термометров покажут 6–8 градусов мороза. Днем ожидается сильный снег, возможна метель. Порывы ветра могут достигать 12–14 метров в секунду. Водителей предупредили о заносах и снежном накате на дорогах.

На сайте добавили, что в понедельник, 4 декабря, прогнозируется от минус 6 до минус 8 градусов, облачно, местами небольшой снег.

Синоптики предупреждают, что во вторник и среду, 5 и 6 декабря, сильно похолодает. Днем прогнозируется до 14 градусов ниже нуля, ночью – до минус 18 градусов. Будет облачно с прояснениями.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о снегопаде и метели 3 декабря. В столице ожидаются сильный снег, метель, а также снежные заносы и гололедица.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что большую часть территории России в ближайшие дни накроют аномальные морозы. В отдельных регионах температура воздуха опустится до 40–50 градусов ниже нуля.

Москвичей предупредили о 20-градусных морозах на следующей неделе