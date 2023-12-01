МЧС предупредило москвичей о снегопаде и метели 3 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Местами сильный снег, метель, а также снежные заносы и гололедица ожидаются в Москве 3 декабря с 10:00 и до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России со ссылкой на предупреждение синоптиков из Росгидромета.

В ведомстве водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также не парковать транспорт под деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее москвичей предупредили, что с 5 по 10 декабря в городе прогнозируются морозы до 17–20 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сказал, что подобные показатели температуры находятся на 8–12 градусов ниже нормы.

Он уверен, что такой долгий период аномально холодной погоды – опасное явление. Это связано с тем, что значительное похолодание обусловит мощный антициклон.

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