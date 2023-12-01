Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 5 по 10 декабря в Москве ожидаются морозы до 17–20 градусов, таких холодных показателей в этот период в XXI веке еще не фиксировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Значительное понижение ожидается с 5-го числа – будет минус 12–17 градусов ночью и минус 10–15 градусов – днем. 6 числа прогнозируется до минус 14–19 градусов ночью и минус 10–15 градусов – днем. Начиная с 7 по 10 декабря будет минус 15–20 градусов ночью и минус 11–16 градусов – днем", – сказал он.

Вильфанд добавил, что подобные показатели температуры являются на 8–12 градусов ниже нормы. По его словам, длительный период аномально холодной погоды считается опасным явлением. Это связано с тем, что значительное похолодание обусловит мощный антициклон.

Похожая ситуация обстояла в 2002 году, когда столбики термометров фиксировали морозы до 17–18 градусов в первой декаде декабря, однако сейчас холод будет еще внушительнее, указал синоптик.

В свою очередь, замначальника ситуационного центра российского Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал RT, что в эту субботу, 2 декабря, прогнозируется хорошая погода. Ожидается небольшой снег. В ночь на 2 декабря будет минус 5–8 градусов, а днем – минус 6–7 градусов, отметил он.

В воскресенье, 3 декабря, в Москву нагрянет новый циклон. Цыганков сообщил, что в дневное время будет идти снег, который перейдет на понедельник, 4 декабря. Местами ожидаются метель и ветер с порывами до 12–15 метров в секунду. Температура днем составит минус 1–4 градуса.

В понедельник снег прекратится, а уже со вторника, 5 декабря, начнется похолодание, рассказал он. Синоптик также подтвердил, что 7–8 декабря в Москве прогнозируются морозы до 20 градусов.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что температура в декабре в Центральной России будет на 1,5 градуса ниже нормальных показателей. По его словам, количество снега в этом месяце на 20% превысит многолетние значения.

Синоптик заявил, что декабрь в Москве будет снежным и холодным