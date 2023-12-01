Рекорд по осадкам 43-летней давности может быть побит в Москве 3 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 3 декабря, в Москве может быть побит суточный рекорд по осадкам 43-летней давности, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, под утро в воскресенье морозы окрепнут до -12... -7 градусов, а днем столицу атакует южный циклон. После 12:00 на город обрушатся обильные снегопады – за 12 часов выпадет до 11–16 миллиметров осадков или почти треть от месячной нормы.

Таким образом, более чем в 1,5 раза будет побит суточный рекорд осадков 1980 года, когда выпало 9,4 миллиметра, подчеркнул синоптик. Из-за метели видимость в столице ухудшится до 300–500 метров. Сугробы вырастут с 18 до 27–30 сантиметров, что близко к рекорду высоты снежного покрова 1952 года – 31 см.

Днем ожидается -9... -4 градуса, но из-за плотного ветра и высокой влажности воздуха будет ощущаться как -15... -10 градусов. За день до этого, в субботу, будет облачно с прояснениями, ночью ожидается кратковременный снег, а днем – без существенных осадков.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что Москву ожидает пора антициклонов, которая спровоцирует резкое похолодание. Об этом сообщает News.ru.

Синоптик предупредил, что в середине следующей недели ожидается до 20 градусов мороза. Он объяснил, что причиной резкого похолодания в Москве станут антициклоны.

Он отметил, что в предстоящие выходные, 2 и 3 декабря, будет еще не очень холодно, а вот начиная с 6 декабря не исключены первые 20-градусные морозы.

Ранее москвичам рассказали, что на Новый год столицу ждет морозная и снежная погода. Высота снежного покрова в городе в праздничный день может составить выше средних значений.

Столичные коммунальные службы продолжают непрерывные работы по ликвидации последствий непогоды. Сейчас высота снежного покрова в столице составляет от 18 до 25 сантиметров.

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