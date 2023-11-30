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30 ноября, 09:15

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

ЦОДД рекомендует москвичам использовать для поездок по столице городской транспорт в связи со снегопадом и гололедицей, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Тех, кто все же выедет на личном автомобиле, призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим.

"Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад", – говорится в сообщении.

В четверг, 30 ноября, в столице прогнозируется облачная погода со снегом, местами по области сильным. В Московском регионе ожидаются метель, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме на фоне ожидающегося снегопада.

Синоптики предупредили о метели и гололедице 30 ноября в Москве

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