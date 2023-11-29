Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме на фоне ожидающейся непогоды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Коммунальные службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме на фоне ожидающегося снегопада. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

До 15:00 30 ноября в Москве ожидаются снегопад и сильная метель. Скорость порывов ветра местами может достигать 17 метров в секунду. Прирост снега в городе может составить до 10 сантиметров.

"В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Для уборки городских дорог, пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и станциям метро и МЦК задействовано максимальное количество техники и рабочей силы. Дополнительно были привлечены силы 16 инженерных компаний в числе 12 тысяч сотрудников и более 800 единиц спецтехники.

Помощь автомобилям при необходимости будут оказывать тягачи, задействованные на МКАД и в ТиНАО.

Москвичей призвали быть внимательными на улицах, не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями. При наличии возможности ведомство рекомендовало перенести поездки на личном транспорте.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее заявила, что ноябрь 2023 года в Москве войдет в тройку самых снежных месяцев за всю историю наблюдений. Высота снежного покрова в городе достигнет 22–24 сантиметров.



Снегопад продлится в Москве до 30 ноября