Москвичей предупредили о продолжении "циклонической серии" со снегопадами

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Столичный регион накроет еще один циклон, который вновь принесет в Москву осадки. Об этом в беседе с RT заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Так называемая циклоническая серия продолжится уже в ближайшие сутки. Очередной циклон родом из Средиземноморья будет перемещаться в течение предстоящих суток с юга нашей страны на север примерно вдоль западной границы России", – сказал он.

По данным синоптика, циклон во второй половине 29 ноября принесет на юго-запад Подмосковья снег, а к вечеру обильные осадки дойдут до центра Москвы. Особенно сильным снег будет в ночь на 30 ноября, а по области ожидаются метели.

"На юге и востоке региона не исключен мокрый снег. В четверг снег сохранится, но уже меньшей интенсивности", – предупредил он.

В первый день зимы, 1 декабря, циклон уже будет уходить из столицы, из-за чего в этот день местами возможен небольшой снег. Температура днем и ночью будет от минус 3 до минус 6 градусов, сказал Леус.

"В первые выходные декабря небольшой снег в столице возможен местами, а вот морозы будут крепкими. Ночью – от минус 8 до минус 10 градусов, а днем – от минус 5 до минус 7. Температуры примерно на 4–5 градусов ниже климатической нормы", – заключил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в среду, 29 ноября, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег, местами умеренный. На дорогах возможна гололедица.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от минус 3 до минус 5 градусов, а в Подмосковье – от минус 2 до 7 минус градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вечером 29 ноября в Москве ожидается сильный снегопад, который продлится до вечера 30 ноября, из-за чего в столице образуется снежный покров в размере 25–30 сантиметров.



Синоптики предупредили об очередном затяжном снегопаде в столице вечером 29 ноября