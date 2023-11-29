МЧС предупредило москвичей о метели 29 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По словам синоптиков Росгидромета, с 18:00 29 ноября до 15:00 30 ноября в Москве местами прогнозируются сильный снег и метель, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица. Восточный и юго-восточный ветер усилится до 17 метров в секунду, сообщает столичный МЧС в своем телеграм-канале.

В связи с непогодой спасатели рекомендовали москвичам при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также не парковать транспорт под деревьями. Пешеходам советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Как уточнили в столичном комплексе городского хозяйства, коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улиц и проводят необходимые работы в соответствии с погодой. По возможности москвичей попросили не пользоваться личным транспортом.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что ноябрь текущего года в столице войдет в тройку самых снежных месяцев за всю историю наблюдений. По ее словам, высота снежного покрова в городе достигнет 22–24 сантиметров.

Она добавила, что только 1977 и 1985 года показали такие же значения. Синоптик подчеркнула, что календарная зима еще не началась, а снега для этого времени уже много.

Синоптики предупредили об очередном затяжном снегопаде в столице вечером 29 ноября