Синоптик заявила, что текущий ноябрь в Москве войдет в тройку самых снежных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ноябрь 2023 года в Москве войдет в тройку самых снежных месяцев за всю историю наблюдений. Об этом в своем телеграм-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Высота снежного покрова в городе достигнет 22–24 сантиметра", – написала синоптик.

По словам Поздняковой, только 1977 и 1985 года показали аналогичные значения. Она подчеркнула, что календарная зима еще не началась, а снега для этого времени уже много.

Ранее сообщалось, что к 5 декабря высота сугробов в столице может увеличиться до 27–32 сантиметров. Это превышает норму более чем в три раза, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, подобные показатели близки к рекорду 1952 года. Тогда с 1 по 5 декабря высота снежного покрова в городе достигла 28–31 сантиметра.

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