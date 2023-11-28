Синоптик рассказал, что осень в Москве завершится метелью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метель пройдет в столице в четверг, 30 ноября, а декабрь начнется с январских морозов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

"В последний день ноября температура в Москве будет близка к норме, а с 1 декабря нас опять ожидают январские значения. В пятницу будет сильная гололедица, снег небольшой, местами умеренный. Ночью в Москве будет от -8 до -10 градусов, по области – до -12 градусов, а днем ожидается от -4 до -6 градуса, совершенно январская погода", – рассказал Вильфанд.

По данным синоптика, такая же погода будет в выходные, 2–3 декабря. Ночью столбики термометров покажут температуру от -7 до -14 градусов, а днем ожидается от -4 до -8 градусов.

"Сейчас в Москве около 20 сантиметров снега, в четверг пройдет метель, не такая сильная, как в понедельник, но снега станет еще больше. Погода до конца недели мрачноватая, солнца нет, да и световой день сейчас короткий, но снега много, и рассеянные солнечные лучи отражаются от него и создают настроение", – заключил синоптик.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что теперь снежный покров сохранится до весны.

Ранее в центре погоды "Фобос" заявили, что снегопад, накрывший Москву 27 ноября, стал самым сильным в этом месяце за последние 11 лет.

Там отметили, что высота снежного покрова составила 21 сантиметр, что стало рекордом с начала нынешнего холодного сезона. Затем последовала оттепель – температура воздуха повысилась почти до 3 градусов, из-за этого снег уменьшился на два сантиметра.

Новый этап похолодания ожидается в столице 29 ноября