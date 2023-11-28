Мощная оттепель в столице убрала до 2 см снежного покрова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москву пришла мощная оттепель, которая убрала до двух сантиметров снега, выпавшего в ночь на понедельник, 27 ноября, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, столбики термометров показывают в столице почти до 3 градуса тепла. В связи с этим на главной метеостанции столицы ВДНХ высота снежного покрова составляет 19 сантиметров. Тем не менее это выше нормы более чем в три раза.

На других метеостанциях столицы – от Тушина до МГУ – снежный покров составляет от 19 до 23 сантиметров.

Снегопад пришел в Москву и область в ночь на понедельник, 27 ноября. На дорогах образовались гололедица и снежные заносы. На этом фоне в столичном регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности. Водителей призвали по возможности отложить поездки на личном транспорте.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился, что небольшой снег будет идти в городе в течение недели, еще один снегопад прогнозируется в четверг, 30 ноября. По его словам, высота снежного покрова в столице к концу месяца вырастет до 25 сантиметров.

В связи с непогодой Сергей Собянин решил привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб. Речь идет о специалистах Мосгаза и Мосводоканала. Мэр назвал снегопады в Москве рекордными.

Высота сугробов в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров